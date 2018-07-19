Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями за миграционную политику

Подготовка к этому шагу началась еще в 2015 году. Тогда ЕК направила властям Венгрии первое уведомление о нарушении страной европейских законов. Переписка продолжалась два года, пока в декабре 2017 Брюссель не подготовил так называемое мотивированное заключение (обязательная часть процедуры). После анализа ответа венгерских властей в Еврокомиссии пришли к выводу, что большинство поднятых проблем так и не были решены, а потому перешли к третьему, заключительному этапу — передаче дела в Суд ЕС

Как пояснили в Еврокомиссии, по венгерским законам, подавать заявления о предоставлении убежища можно лишь в транзитных зонах, куда доступ серьезно ограничен, а попасть туда можно лишь после длительного ожидания. При этом в самих центрах процедура оформления сильно затягивается. К тому же мигрантов, незаконно проникших на территорию страны, выдворяют за ее пределы. Все это не соответствует европейской Директиве о процедурах предоставления убежища.

Возможно, в Брюсселе не торопились бы с принятием решения о передаче дела в суд, если бы месяц назад венгерский парламент не принял новый пакет законов, известный как «Стоп Сорос». Согласно этим нововведениям, лицам, выступающим от имени международных и неправительственных организаций и предлагающих помощь в получении убежища или вида на жительство в Венгрии, грозит уголовная ответственность. При этом все, кто специализируется на работе с нелегалами, обязаны пройти специальную регистрацию и регулярно предоставлять властям отчеты о своей деятельности. А если больше половины их доходов поступает из-за рубежа, то они обязаны уплатить 25-процентный «штрафной налог» — эти поступления в казну будут использованы для защиты венгерских границ.

Как заявил представитель правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Янош Халаш, «мы не допустим, чтобы Венгрия стала страной мигрантов, мы не согласны с тем, что мигрантам открыто предлагают обходить европейские и венгерские законы». По его мнению, Брюссель сильно зависит от организаций, связанных с 87-летним финансистом Джорджем Соросом , кстати, выходцем из Венгрии, активно выступающем за размещение на своей родине беженцев, что идет вразрез с позицией официального Будапешта . Премьер Виктор Орбан и его партия ФИДЕС давно обвиняют Сороса в том, что его структуры вторгаются в жизнь страны. Сам финансист этого не скрывает и даже открыто призывает к отстранению от власти нынешнего правительства Венгрии. С началом миграционного кризиса к этому добавились обвинения в попытке наводнить Европу мигрантами, чтобы использовать затем ситуацию в своих интересах. В итоге лозунг «Остановите Сороса!» помог Орбану в очередной раз выиграть парламентские выборы и в четвертый раз занять кресло главы правительства.