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В Ростовской области начальница почты присваивала себе денежные переводы
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В Ростовской области начальница почты присваивала себе денежные переводы 

Деловое сообщество 1 час назад
В Зерноградском районе Ростовской области начальница территориального отделения почтовой связи была уличена в присвоении денежных переводов. Как рассказали в пресс-службе донской прокуратуры, по версии следствия, в течение 2-16-2017 годов она подделывалась подписи людей, которым предназначалась сумма. Всего было доказано присвоение на сумму 75 тыс. руб. Все эти средства она потратила на себя.
Женщину осудили по статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения» и назначили штраф в 100 тыс. руб. Отметим, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.
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