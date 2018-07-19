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На Костромское море в эти выходные отправят экологический десант
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На Костромское море в эти выходные отправят экологический десант 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
21 июля в Костромской области пройдет волонтерская акция «Экологический десант на Овинцы». Все желающие смогут сделать доброе дело и очистить от мусора берег Костромского моря, сообщает пресс-служба губернатора.
В субботнике примут участие рыбаки, туристы, водномоторники Костромской и Ярославской областей, добровольцы из села Саметь и деревни Спас, волонтеры из Костромы.
Мусор соберут в мешки и доставят с урочища на большую землю, а потом отвезут на полигон ТБО. Не исключено, что в переправке мусора примут участие несколько парусных судов областной Федерации парусного спорта.
Урочище Овинцы находится почти в самом центре костромского водохранилища. Когда здесь еще была деревня, местные жители занимались хмелеводством, выращиванием табака, молочным животноводством, рыбной ловлей.
С Овинцами связано творчество Некрасова, Паустовского, Пришвина.
Акция пройдет 21 июля в 09:00. Проводка судов начнется от деревни Спас с берега Идоломской дамбы. Общий сбор судов-участников с 10:00 до 11:00 у южного входа в «проходную» Овинцевскую канаву.
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