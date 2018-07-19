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На муниципальных рынках Ярославля есть 150 бесплатных мест для пенсионеров
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На муниципальных рынках Ярославля есть 150 бесплатных мест для пенсионеров 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Они могут официально реализовывать свою продукцию — овощи и фрукты с грядок. При этом пенсионеры должны пройти сертификацию и получить оценку качества товара. Для них также бесплатно предоставляют лабораторию для проведеняи всех нужных проверок.
«На улице проходимость гораздо больше, чем на территории рынка, продавать им здесь выгоднее, — рассказала Татьяна Смурыгина, заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов по благоустройству. — Но здесь и покупать опаснее: товар разложен вблизи проезжей части, да к тому же не прошел сертификацию».
Напомним, что пенсионеры могут получить бесплатные места в следующих торговых точках:
АО «Центр» (улица Депутатская,7)«Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а)«Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а)«Ярмарка «Пионерская» (улица Пионерская, напротив д. 1)«Ярмарка «Виктория» (пересечение улиц Труфанова и Панина)«Ярмарка «Невская» (улица Урицкого, у дома 71)
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