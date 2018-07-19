Экипажи ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации провели учение с применением «Кинжалов»

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

Летный и инженерно-технический составы эскадрильи успешно осваивают новую авиационную технику и вооружение, совершенствуют навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, сообщает Министерство обороны РФ

За время несения опытно-боевого дежурства выполнено более 350 полетов, в том числе более 70 с дозаправкой самолета топливом в воздухе.

Как сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов, в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами.

Совместно с экипажами дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий.

С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом «Кинжал» осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.

В ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов.

Практические действия разнотипных авиационных ударных комплексов позволили подтвердить высокую эффективность их совместного применения при нанесении ракетных ударов по объектам противника.

Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса «Кинжал».