Ещё
Житель Мокроусово ответил на удар, воткнув нож в собутыльника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Мокроусово ответил на удар, воткнув нож в собутыльника 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, если его вину докажут
В Мокроусово будут судить 53-летнего жителя за убийство знакомого. По версии следователя, мужчина выпивал вместе с 21-летним другом. Но во время беседы они поссорились, за что молодой человек ударил собутыльника.
— Подойдя к сидящему на стуле потерпевшему, он ножом ударил его в шею и повредил сонную вену. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Следователям удалось собрать достаточно доказательств — дело рассмотрит районный суд. За указанное преступление злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
45.ru: последние новости
«Думал, такого уже не существует»: полпред Цуканов о подвозе воды, энерготарифах и кредитах Зауралья На Сабантуе губернатор Курганской области Алексей Кокорин пустился в пляс с президентом Татарстана Уральский полпред Николай Цуканов в Кургане: первая точка маршрута — предприятие «Курганстальмост»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье97
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны570
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение