Житель Мокроусово ответил на удар, воткнув нож в собутыльника

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, если его вину докажут

В Мокроусово будут судить 53-летнего жителя за убийство знакомого. По версии следователя, мужчина выпивал вместе с 21-летним другом. Но во время беседы они поссорились, за что молодой человек ударил собутыльника.

— Подойдя к сидящему на стуле потерпевшему, он ножом ударил его в шею и повредил сонную вену. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области

Следователям удалось собрать достаточно доказательств — дело рассмотрит районный суд. За указанное преступление злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.