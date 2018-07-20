«Уфа» узнала соперника по Лиге Европы

Стало известно, с кем «Уфа» встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Соперником российского клуба стал словенский «Домжале», который по сумме двух матчей обыграл «Широки Бриег» из Боснии.