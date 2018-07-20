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«Уфа» узнала соперника по Лиге Европы
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«Уфа» узнала соперника по Лиге Европы
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Стало известно, с кем «Уфа» встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Соперником российского клуба стал словенский «Домжале», который по сумме двух матчей обыграл «Широки Бриег» из Боснии.
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