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«Уфа» узнала соперника по Лиге Европы
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«Уфа» узнала соперника по Лиге Европы 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Стало известно, с кем «Уфа» встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Соперником российского клуба стал словенский «Домжале», который по сумме двух матчей обыграл «Широки Бриег» из Боснии.
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