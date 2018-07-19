СМИ сообщили о подготовке Россией санкций в отношении Украины

Правительство начало работу по снижению негативного влияния санкций на российскую экономику, которая будет включать в себя, в том числе, указ президента о санкциях против физических и юридических лиц Украины , сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам источников издания, в санкционный список планируется включить «нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц». Под физическими лицами подразумеваются «бизнесмены, политики и госслужащие», а ограничительные меры могут включать в себя блокировку имеющихся у них в России активов и запрет на вывод капитала.

Минпромторг и Составлением списка юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции, занимаются Минэкономразвития Минфин , которые до 1 августа 2018 года должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

По словам собеседника издания, введение санкций со стороны России является ответными мерами на аналогичные шаги со стороны Украины, в санкционных списках которой находятся 1748 физических и 756 юридических лиц.