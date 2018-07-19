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СМИ сообщили о подготовке Россией санкций в отношении Украины
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СМИ сообщили о подготовке Россией санкций в отношении Украины 

Rambler News Service 34 минуты назад
Фото: Капитал страны
Правительство начало работу по снижению негативного влияния санкций на российскую экономику, которая будет включать в себя, в том числе, указ президента о санкциях против физических и юридических лиц Украины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По словам источников издания, в санкционный список планируется включить «нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц». Под физическими лицами подразумеваются «бизнесмены, политики и госслужащие», а ограничительные меры могут включать в себя блокировку имеющихся у них в России активов и запрет на вывод капитала.
Составлением списка юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции, занимаются Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин, которые до 1 августа 2018 года должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
По словам собеседника издания, введение санкций со стороны России является ответными мерами на аналогичные шаги со стороны Украины, в санкционных списках которой находятся 1748 физических и 756 юридических лиц.
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