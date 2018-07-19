Быший глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по «Зимней вишне» 

Бывшему главе МЧС Кузбасса продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Александр Мамонтов является одним из фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»: его подозревают в халатности и растрате. Следователь на сегодняшнем заседании суда рассказал, что бывший главный спасатель региона пытался скрыть и уничтожить доказательства своей вины. Так, Мамонтов дал приказ уничтожить бухгалтерскую базу. Однако сам чиновник МЧС заявил, что заинтересован в том, чтобы найти правду. В своей речи он спросил, почему не предъявляются обвинения надзорным органам, а во всем винят пожарных. Кроме того, он заявил, что ему не дали возможности ознакомиться с результатами последних экспертиз.
Мамонтова задержали 25 мая. По версии следствия, он не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности в комплексе «Зимняя вишня». Он сгорел 25 марта. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых — дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.