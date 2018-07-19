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В Калининградской области все районы приобретут статус городских округов
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В Калининградской области все районы приобретут статус городских округов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает вице-премьер Александр Торба, 1 января следующего года в Калининградской области все муниципальные районы преобразуют в городские округа. Сейчас из-за реформирования территориального планирования органов местного самоуправления многим регионам уже дали статус городских округов. Дело осталось за Балтийским, Нестеровским и Светлогорским районами. Вице-премьер объяснил, что благодаря реформе власти смогут результативнее использовать деньги, поступающие из бюджета. Кроме того, это поможет сэкономить большую часть бюджетных средств. «Реформа позволяет максимально эффективно и экономно использовать бюджетные средства и имеющиеся ресурсы, избегать дублирования полномочий, существенно упрощать работу самих органов местного самоуправления, а также более качественно оказывать услуги населению. Я сам несколько лет занимал должность главы администрации Гвардейского городского округа. Преобразование муниципалитета позволило сэкономить порядка 40 миллионов рублей в год за счет внедрения рациональной системы управления и оптимизации структуры. А это примерно 20% собственных доходов муниципального бюджета», — подчеркнул Александр Торба.
Фото: pixabay.com.
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