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В 2019 году все калининградские муниципалитеты реформируют ради экономии бюджетных средств
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В 2019 году все калининградские муниципалитеты реформируют ради экономии бюджетных средств 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 1 января 2019 года все муниципальные образования будут преобразованы в городские округа. Об этом глава министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба рассказал на площадке западного филиала РАНХиГС в среду, 18 июля, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщил Александр Торба участникам встречи, в 2018 году в Калининградской области завершается реформа территориального планирования органов местного самоуправления, которая предполагает переход от двухуровневой системы управления к одноуровневой. Большая часть муниципальных образований уже преобразована в городские округа. Сейчас стадию реформирования проходят три оставшихся района: Балтийский, Нестеровский и Светлогорский.
"Реформа позволяет максимально эффективно и экономно использовать бюджетные средства и имеющиеся ресурсы, избегать дублирования полномочий, существенно упрощать работу самих органов местного самоуправления, а также более качественно оказывать услуги населению. Я сам несколько лет занимал должность главы администрации Гвардейского городского округа. Преобразование муниципалитета позволило сэкономить порядка 40 миллионов рублей в год за счёт внедрения рациональной системы управления и оптимизации структуры. А это примерно 20% собственных доходов муниципального бюджета", — отметил министр.
Муниципальные образования Калининградской области активнее участвуют в федеральных грантовых конкурсах, привлекают население к решению вопросов местного значения — например, к обсуждению формирования комфортной городской среды. В этих целях региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике реализует проект «Активный гражданин | Калининградская область». Задача информационного портала — выяснять мнение жителей региона по актуальным вопросам, в том числе по распределению бюджетных средств по программе конкретных дел.
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