Прокурор благодарил чиновников

областной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие этого года.

Главный прокурор региона Игорь Пантюшин в своем выступлении отметил, что совместная работа с органами государственной власти и правоохранительными органами позволила сделать немало для успешного решения множества вопросов.

«Под пристальным вниманием остаются вопросы законности использования и обеспечения сохранности объектов культуры, соблюдение законодательства при размещении и выполнении госзаказов. Приоритетом остаются меры по защите социальных прав граждан, восстановление их трудовых прав», — отметил Игорь Пантюшин.

Глава региона Светлана Орлова также обратила внимание на необходимость поддерживать совместную работу по укреплению законности и обеспечению социально-экономической стабильности.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв рассказал, что депутаты в своих округах тесно взаимодействуют с районными и городскими прокурорами, вместе решают вопросы и проблемы наших граждан.

Практически все нормативно-правовые акты в области принимаются Законодательным Собранием с учетом мнения областной прокуратуры. Многие документы готовятся совместно разными органами государственной власти.

«В настоящее время в разработке находится проект закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков сельским труженикам. Он будет вноситься по инициативе губернатора совместно с областными депутатами и прокуратурой», — рассказал Киселев.

Отмечу, что этот проект закона планируется рассмотреть на июльском заседании ЗС.