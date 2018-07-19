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Прокурор благодарил чиновников
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Прокурор благодарил чиновников 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В областной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие этого года.
Главный прокурор региона Игорь Пантюшин в своем выступлении отметил, что совместная работа с органами государственной власти и правоохранительными органами позволила сделать немало для успешного решения множества вопросов.
«Под пристальным вниманием остаются вопросы законности использования и обеспечения сохранности объектов культуры, соблюдение законодательства при размещении и выполнении госзаказов. Приоритетом остаются меры по защите социальных прав граждан, восстановление их трудовых прав», — отметил Игорь Пантюшин.
Глава региона Светлана Орлова также обратила внимание на необходимость поддерживать совместную работу по укреплению законности и обеспечению социально-экономической стабильности.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв рассказал, что депутаты в своих округах тесно взаимодействуют с районными и городскими прокурорами, вместе решают вопросы и проблемы наших граждан.
Практически все нормативно-правовые акты в области принимаются Законодательным Собранием с учетом мнения областной прокуратуры. Многие документы готовятся совместно разными органами государственной власти.
«В настоящее время в разработке находится проект закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков сельским труженикам. Он будет вноситься по инициативе губернатора совместно с областными депутатами и прокуратурой», — рассказал Киселев.
Отмечу, что этот проект закона планируется рассмотреть на июльском заседании ЗС.
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