Государство заплатит за лечение еще пяти редких заболеваний

Законопроект по расширению перечня заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь высокозатратных нозологий», уже рассматривается в Госдуме

Список хотят пополнить лекарствами от таких редких заболеваний как: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

На них дополнительно потребуются 10 миллиардов рублей (на весь год), хотя в Совете Федерации рассчитывают, что централизованная закупка поможет сэкономить 20–30%.

— Обеспечение граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания сейчас уполномочены регионы, однако большая часть субъектов России не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок, — отметила во время заседания первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова . — Данную проблему взяла под контроль председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Она отметила необходимость проведения закупки лекарств на федеральном уровне, это приведет к более четкому учету и контролю за обеспечением пациентов препаратами.