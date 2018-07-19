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Государство заплатит за лечение еще пяти редких заболеваний
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Государство заплатит за лечение еще пяти редких заболеваний 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Законопроект по расширению перечня заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь высокозатратных нозологий», уже рассматривается в Госдуме.
Список хотят пополнить лекарствами от таких редких заболеваний как: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.
На них дополнительно потребуются 10 миллиардов рублей (на весь год), хотя в Совете Федерации рассчитывают, что централизованная закупка поможет сэкономить 20–30%.
— Обеспечение граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания сейчас уполномочены регионы, однако большая часть субъектов России не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок, — отметила во время заседания первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. — Данную проблему взяла под контроль председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила необходимость проведения закупки лекарств на федеральном уровне, это приведет к более четкому учету и контролю за обеспечением пациентов препаратами.
В регистре пациентов с орфанными заболеваниями состоит 434 пациента из Башкирии, в том числе 226 детей.
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