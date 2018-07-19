Ещё
В Ульяновске устранят двухметровые ямы на дорогах после вмешательства прокуратуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске устранят двухметровые ямы на дорогах после вмешательства прокуратуры 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Ульяновска обратилась в суд с требованием обязать администрацию города отремонтировать участки дорог на улице Котовского и во 2-м переулке Гладышева в Заволжском районе. Об этом сообщается на сайте районного суда.
На данных трассах отмечаются неровности, а также участки с повреждением покрытия проезжей части. Площадь некоторых выбоин составляет около двух метров, а глубина доходит до 7 сантиметров.
Суд Заволжского района Ульяновска согласился с требованиями прокурора и обязал администрацию города привести дороги в порядок.
«Эти улицы относятся к улицам четвертой категории. Они расположены в частном секторе. Мы рассматриваем возможность их ремонта в следующем году в рамках выделенного финансирования. Основные работы производятся на магистральных улицах. В 2018 — 2019 годах в рамках реализации проекта «безопасные и качественные дороги» будет отремонтирован еще 31 участок дорог. В этом году на 21 участие уже выполнен ремонт, это примерно 31 км дорог», — пояснили «ФедералПресс» ситуацию в администрации Ульяновска.
Фото: Генеральная прокуратора РФ
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Коммерческие перевозчики Подмосковья закупили более 600 новых автобусов Розенбаум узнал из желтой прессы, что болен раком Калининградского эксперта по Прибалтике подозревают в госизмене
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство206
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России391
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение