В Ульяновске устранят двухметровые ямы на дорогах после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ульяновска обратилась в суд с требованием обязать администрацию города отремонтировать участки дорог на улице Котовского и во 2-м переулке Гладышева в Заволжском районе. Об этом сообщается на сайте районного суда.

На данных трассах отмечаются неровности, а также участки с повреждением покрытия проезжей части. Площадь некоторых выбоин составляет около двух метров, а глубина доходит до 7 сантиметров.

Суд Заволжского района Ульяновска согласился с требованиями прокурора и обязал администрацию города привести дороги в порядок.