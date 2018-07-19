В Ульяновске устранят двухметровые ямы на дорогах после вмешательства прокуратуры 

Прокуратура Ульяновска обратилась в суд с требованием обязать администрацию города отремонтировать участки дорог на улице Котовского и во 2-м переулке Гладышева в Заволжском районе. Об этом сообщается на сайте районного суда.
На данных трассах отмечаются неровности, а также участки с повреждением покрытия проезжей части. Площадь некоторых выбоин составляет около двух метров, а глубина доходит до 7 сантиметров.
Суд Заволжского района Ульяновска согласился с требованиями прокурора и обязал администрацию города привести дороги в порядок.
«Эти улицы относятся к улицам четвертой категории. Они расположены в частном секторе. Мы рассматриваем возможность их ремонта в следующем году в рамках выделенного финансирования. Основные работы производятся на магистральных улицах. В 2018 — 2019 годах в рамках реализации проекта «безопасные и качественные дороги» будет отремонтирован еще 31 участок дорог. В этом году на 21 участие уже выполнен ремонт, это примерно 31 км дорог», — пояснили «ФедералПресс» ситуацию в администрации Ульяновска.
Фото: Генеральная прокуратора РФ