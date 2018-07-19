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В России появится реестр производителей органической продукции
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В России появится реестр производителей органической продукции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Создание реестра сертифицированных производителей органической продукции позволит увеличить долю «органики» на внутреннем сельхозрынке и в экспорте. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 19 июля.
Правительственная инициатива, призванная отрегулировать рынок органической продукции, была внесена в Госдуму в январе 2018 года.
В настоящее время органическое сельское хозяйство — мировой тренд, практикуемый в 172 странах мира. Лидерами по производству органической продукции являются Западная Европа и Северная Америка. В то время, как в России имеется 28 млн га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которые, по мнению авторов документа, в любой момент могут быть введены в оборот для ведения органического сельского хозяйства.
Законопроект предусматривает добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции. Развитие добровольных систем сертификации должно сделать более цивилизованными отношения между участников рынка в России и в итоге повысить уровень конкурентоспособности отечественной продукции за счет повышения ее качества и подходов к оценке ее производства, общих со странами Европейского союза, отмечают разработчики. Сведения о добросовестных производителях и видах органической продукции войдут в открытый Реестр.
По данным Международной федерации экологического земледелия, сегодня в России более 70 некоммерческих организаций, объединяющих более 10 тысяч сельхозпроизводителей.
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