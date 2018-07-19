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В провинции Цзянсу на востоке Китая начала работать аккумуляторная электростанция
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В провинции Цзянсу на востоке Китая начала работать аккумуляторная электростанция 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 19 июля /Синьхуа/ — В среду в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу /Восточный Китай/ была введена в эксплуатацию аккумуляторная электростанция мощностью 100 МВт и емкостью 200 МВт-ч.
По сообщению оператора электростанции — Цзянсуской электроэнергетической компании, входящей в Государственную электросетевую корпорацию Китая, данная аккумуляторная электростанция является на сегодняшний день крупнейшей в мире по мощности.
Введенная в строй электростанция будет ежедневно давать 400 МВт-ч электричества — этого объема достаточно для удовлетворения потребностей 170 тыс. жителей в Чжэньцзяне, сказал Ван Сюй, представитель Цзянсуской электроэнергетической компании.
Лю Ган, возглавляющий Институт технико-экономических исследований при Цзянсуской электроэнергетической компании, рассказал, что аккумуляторная электростанция в Чжэньцзяне работает как зарядное устройство. Она заряжается в течение тихих часов потребления электроэнергии и снабжает электроэнергией в часы пик.
По словам Лю Гана, аккумуляторные электростанции, способные эффективно решить проблему нехватки электроэнергии в часы пиковой нагрузки, также работают в Шанхае и Гуандуне. -0-
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