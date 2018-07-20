Старейшую баню «Бодрость» начали сносить, но общественники остановили рабочих, вызвав полицию

Екатеринбурге начали снос легендарной бани «Бодрость». Но его удалось остановить активистам из организации «Уральский хронотоп», которые вызвали полицию.

Общественники активно выступают против сноса, считая, что здание является историческим наследием.

Напомним, здание построили в 1926–1928 годах, и оно является старейшим из существующих общественных бань Екатеринбурга. На прошлой неделе здание обнесли забором, а в среду баню начали разбирать вручную.

— У этого здания есть признаки объекта исторического наследия, — заметил в разговоре с E1.RU представитель «Уральского хронотопа» Олег Букин

Также, по словам Букина, он написал заявление в свердловскую прокуратуру. Дело в том, что, согласно его данным, сносом занимается компания, которая не имеет отношения к собственности. По мнению Букина, собственником является администрация Екатеринбурга.

— Баня находится в муниципальной собственности. Но ни ООО «Колор», ни ООО «Уральские бани», занимающиеся сносом, не принадлежат к муниципальной структуре. Поэтому у нас много вопросов к законности сноса, — рассказал Олег Букин.

Также общественники рассказали, что подали заявление о включении бани в реестр объектов культурного значения, и Управление по охране памятников обязано рассмотреть заявление в срок до 90 рабочих дней и после этого принять решение. Соответственно, работы по сносу бани в этом случае должны быть приостановлены.

В том числе к этому апеллировал другой активист организации Александр Зыков , который вызвал к бане полицию.

Как передаёт наш корреспондент, находящийся на Куйбышева, 42, после приезда полиции рабочие прекратили снос и пообещали, что сегодня не будут его возобновлять.

Напомним, «Бодрость» сносят, чтобы построить на её месте другую баню по франшизе московских «Сандунов». Этот проект одобрили, хотя и с большими замечаниями на градсовете.