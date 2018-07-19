В Нолинском районе из-за взрыва аккумулятора мобильного телефона едва не сгорел дом

На днях в селе Швариха Нолинского района произошел пожар.

В одной из квартир обгорели постельные принадлежности. Огонь был потушен хозяином самостоятельно, без вызова пожарных расчётов. Для проведения проверки на место происшествия прибыл сотрудник отделения надзорной деятельности и профилактической работы.

«Опять непотушенный окурок, хорошо, что никто не пострадал», — предположил поначалу инспектор. Однако осмотр комнаты и пояснения хозяина квартиры указали на довольно редкую причину пожара.

В комнате взорвался старый литиевый аккумулятор от мобильного телефона. Он в своё время пришёл в негодность и был вздут. Но по какой-то причине собственник его не утилизировал, а хранил на столе.

Взорвавшись, содержимое аккумулятора разлетелось по помещению. От попадания раскалённых осколков загорелись постельные принадлежности на кровати. Хозяин был дома и не дал огню разгореться.

Возгорание батарейки такого типа — нечастый случай, но, тем не менее, в новостях ежегодно каждый год описывают случаи взрыва аккумуляторов у смартфонов и прочих устройств. Чаще всего взрываются батарейки, чей срок службы давно истек или батарейка имеет брак.

«По прошествии 4-5 лет корпус и внутренности аккумулятора претерпевают изменения вследствие действия электролита, и источник энергии становится крайне уязвим к перепаду температур, вибрации, короткому замыканию и механическим повреждениям. Из-за замыкания содержащиеся внутри химические вещества вступают в реакцию и образуют газ. Батарейка начинает греться и вздувается. Но иногда скорость реакции внутри настолько велика, что происходит настоящий взрыв с выбросами огня и искр. Так воспламеняется газ при контакте с кислородом из атмосферы», — рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области

Фото — ГУ МЧС по Кировской области