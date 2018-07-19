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Живая цепь из горожан не дала спасти от наводнения дом мэра Читы
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Живая цепь из горожан не дала спасти от наводнения дом мэра Читы 

ИД «Собеседник» 59 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Доведенные до отчаяния жители читинского дачного кооператива «Биофабрика» не дали главе городского округа Чита Анатолию Михалеву спасти его дом от наводнения.
Стихийное бедствие разразилось в регионе 8 июля. Вскоре после визита в Читу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко туда пришел и циклон с сильными ливнями. Реки вышли из берегов и поглотили часть Читы и окрестностей. Впрочем, вряд ли здесь есть какая-то связь с Матвиенко. Дачники, чьи земли моментально затопило, сообщают, что оказались просто брошены на произвол судьбы и не получили вообще никакой помощи.
Зато местный городской глава г-н Михалев смог помочь себе сам и заказал несколько КАМАЗов с грунтом, которым уже запланировал спасти свой дачный участок от воды. Возмущенные жители, завидев такую вопиющую несправедливость, встали живым щитом на пути большегрузов.
— К нам никто не едет и не оказывает помощь. А ему везут грунт, чтобы обсыпать его участок! Вся Чита тонет! А он себе обсыпает, — прокомментировали люди ситуацию местным СМИ.
В общем, планам чиновника не суждено было сбыться — возможно, впервые в жизни он оказался как никогда близок к народу. КАМАЗам не удалось пробить живой щит. Простояв на дороге некоторое время, машины развернулись и уехали.
На момент написания статьи дачники помощи так и не получили. Не доставайся же грунт никому!
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «Ближе к народу!».
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