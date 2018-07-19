Живая цепь из горожан не дала спасти от наводнения дом мэра Читы

Доведенные до отчаяния жители читинского дачного кооператива «Биофабрика» не дали главе городского округа Чита Анатолию Михалеву спасти его дом от наводнения.

Стихийное бедствие разразилось в регионе 8 июля. Вскоре после визита в Читу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко туда пришел и циклон с сильными ливнями. Реки вышли из берегов и поглотили часть Читы и окрестностей. Впрочем, вряд ли здесь есть какая-то связь с Матвиенко. Дачники, чьи земли моментально затопило, сообщают, что оказались просто брошены на произвол судьбы и не получили вообще никакой помощи.

Зато местный городской глава г-н Михалев смог помочь себе сам и заказал несколько КАМАЗов с грунтом, которым уже запланировал спасти свой дачный участок от воды. Возмущенные жители, завидев такую вопиющую несправедливость, встали живым щитом на пути большегрузов.

— К нам никто не едет и не оказывает помощь. А ему везут грунт, чтобы обсыпать его участок! Вся Чита тонет! А он себе обсыпает, — прокомментировали люди ситуацию местным СМИ.

В общем, планам чиновника не суждено было сбыться — возможно, впервые в жизни он оказался как никогда близок к народу. КАМАЗам не удалось пробить живой щит. Простояв на дороге некоторое время, машины развернулись и уехали.

На момент написания статьи дачники помощи так и не получили. Не доставайся же грунт никому!

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