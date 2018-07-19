Прогноз на матч Заря Бельцы — Гурник Забже: молдаване не перехватят путёвку в следующий раунд

«Заря» Бельцы — «Гурник» Забже. Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (19.07.2018, 20:00 мск).

Молдавская «Заря» получила далеко не самый лучший жребий в первом квалификационном раунде Лиги Европы, получив в соперники польский «Гурник». Тем не менее бельчане в первом выездном матче проиграли только со счётом 0:1, сохраняя шансы на выход в следующий раунд. Хотя букмекеры в это совершенно не верят, предлагая на проход польского клуба совсем невысокий коэффициент 1.03.

Первый матч: «Гурник» — «Заря» 1:0 (Ангуло 87').

"Заря" Бельцы

В прошлом сезоне «Заря» заняла только 5-е место в чемпионате, но из-за недопуска «Дачии» путёвка в Лигу Европы перешла к бельчанам. Но в этом году «Заря» далеко не так хороша, как была в прошлых сезонах, и сейчас она замыкает турнирную таблицу национального чемпионата, имея в активе лишь 9 набранных очков в 14-ти турах.

"Гурник" Забже

Новый польский чемпионат ещё не начался, поэтому «Гурник» пребывает в не самых оптимальных функциональных кондициях, но уже близка к ним, так как польская Экстракласса стартует уже в ближайший уик-энд. На предсезонных сборах команда Марцина Броша не могла выиграть на протяжении четырёх матчей, и только в последнем контрольном матче удалось одолеть чешскую «Опаву» (2:1).

Статистика личных встреч

"Заря" и «Гурник» играли между собой в товарищеском матче в 2011-м году, и тогда поляки разгромили молдаван со счётом 4:0.

Интересные факты

"Заря" выиграла лишь 2 матча из последних девяти (+2=2-5, 16:19);

"Гурник" в нынешнем сезоне дебютировал в Лиге Европы.

"Гурник" был достаточно хорош в первом матче, но ещё были проблемы с переходом из атаки в оборону, что заканчивалось проблемными контратаками соперника, да и сами забжейцы испытывали проблемы с реализацией. У поляков была целая неделя для работы над ошибками, которую они должны сегодня продемонстрировать и снова одолеть «Зарю». Наш прогноз: Фора на «Гурник» (— 1,0) — коэффициент 1.80 Михаил КРИПАК

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20:00 19.07.2018

Заря Бельцы — Гурник Забже