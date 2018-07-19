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Прогноз на матч Заря Бельцы — Гурник Забже: молдаване не перехватят путёвку в следующий раунд
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Прогноз на матч Заря Бельцы — Гурник Забже: молдаване не перехватят путёвку в следующий раунд 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Заря» Бельцы — «Гурник» Забже. Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (19.07.2018, 20:00 мск).
Молдавская «Заря» получила далеко не самый лучший жребий в первом квалификационном раунде Лиги Европы, получив в соперники польский «Гурник». Тем не менее бельчане в первом выездном матче проиграли только со счётом 0:1, сохраняя шансы на выход в следующий раунд. Хотя букмекеры в это совершенно не верят, предлагая на проход польского клуба совсем невысокий коэффициент 1.03.
Первый матч: «Гурник» — «Заря» 1:0 (Ангуло 87').
"Заря" Бельцы
В прошлом сезоне «Заря» заняла только 5-е место в чемпионате, но из-за недопуска «Дачии» путёвка в Лигу Европы перешла к бельчанам. Но в этом году «Заря» далеко не так хороша, как была в прошлых сезонах, и сейчас она замыкает турнирную таблицу национального чемпионата, имея в активе лишь 9 набранных очков в 14-ти турах.
"Гурник" Забже
Новый польский чемпионат ещё не начался, поэтому «Гурник» пребывает в не самых оптимальных функциональных кондициях, но уже близка к ним, так как польская Экстракласса стартует уже в ближайший уик-энд. На предсезонных сборах команда Марцина Броша не могла выиграть на протяжении четырёх матчей, и только в последнем контрольном матче удалось одолеть чешскую «Опаву» (2:1).
Статистика личных встреч
"Заря" и «Гурник» играли между собой в товарищеском матче в 2011-м году, и тогда поляки разгромили молдаван со счётом 4:0.
Интересные факты
"Заря" выиграла лишь 2 матча из последних девяти (+2=2-5, 16:19);
"Гурник" в нынешнем сезоне дебютировал в Лиге Европы.
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Гурник" был достаточно хорош в первом матче, но ещё были проблемы с переходом из атаки в оборону, что заканчивалось проблемными контратаками соперника, да и сами забжейцы испытывали проблемы с реализацией. У поляков была целая неделя для работы над ошибками, которую они должны сегодня продемонстрировать и снова одолеть «Зарю». Наш прогноз: Фора на «Гурник» (— 1,0) — коэффициент 1.80  Михаил КРИПАК
Делайте ставки на матч
20:00 19.07.2018
Заря Бельцы — Гурник Забже
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