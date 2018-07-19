Что делали Хрущев, Андропов и Черненко во время Великой Отечественной

Всем известно, что единственным главой Советского Союза, воевавшим на фронте в Великую Отечественную, был Л. И. Брежнев. Н. Хрущеву, Ю. Андропову и К. Черненко возраст также позволял идти защищать свою Родину с оружием в руках — но их ждала другая судьба. Давайте посмотрим, чем занимались главы советского государства вместо того, чтобы сражаться вместе с всем советским народом.

Хрущев

В 1941 году Никите Сергеевичу Хрущеву исполнилось 47 лет. В тот период он был членом ЦК КПСС и первым секретарем ЦК КП Украины , то есть фактически руководителем этой союзной республики. В те времена он был известен как очень преданный И. Сталину коммунист, который послушно воплощал в жизнь репрессивную политику. Когда началась война, он стал военным комиссаром пяти фронтов южного, юго-западного и западного направлений. Проще говоря, он был штабным офицером высшего ранга. То есть в войне он участвовал, но как командующий, а не боец. Отметим, что боевой опыт у Хрущева уже был — во время Гражданской войны он возглавлял отряд Красной гвардии, а потом был инструктором армейского политотдела.

Однако, судя по всему, такого опыта было явно недостаточно. Деятельность его в должности военного комиссара оценивается, скорее, негативно. К двум большим поражениям Советской армии — окружению советских войск под Киевом в 1941 году и неудачным боям под Харьковом в 1942 году — он имел прямое отношение. [С-BLOCK]

Роль Хрущева в киевской трагедии противоречива. Многие обвиняют именно его в том, что советские войска, которым не поступил приказ отступать, были окружены. Однако это не так. Хрущев такой приказ как раз отдал, причем не посоветовавшись со Сталиным. Но из-за того, что решение не было согласовано со ставкой, оно не вступило в силу и не дошло до войск.

В 1942 году Советская армия потерпела поражение под Харьковом, и немцы продвинули линию фронта к Кавказу. Наши соединения получили приказ сопротивляться до конца, хотя было очевидно, что из-за дефицита ресурсов город удержать не удастся. В итоге мы понесли большие потери, немцы же смогли занять позиции, которые были более выгодными, чем те, которые бы им достались, если бы защитники Харькова отступили. Здесь тоже имела место ошибка советского командования, которую часто приписывают Хрущеву. Однако ее совершил не он лично, а коллективный военный совет.

Андропов

Юрию Владимировичу Андропову, возглавлявшему СССР с 1982-го по 1984 год, в 1941 году было 27 лет. В это время он, комсомольский активист, налаживал работу Комсомола на территориях новообразованной Карело-Финской АССР. О его военном периоде официальные биографии Андропова сообщают кратко: в начале войны организовывал партизанское подполье, с 1942-го по 1944 год под позывным Могикан занимался формированием комсомольского подполья на территории Карелии , оккупированной немцами и финнами. В книге Ю. Шлейкина «Андропов. Карелия. 1940-1951 гг.» приводятся документальные свидетельства партизанской деятельности Андропова. Вот, например, фрагмент воспоминаний партизанки Сильвы Удальцовой:

"В июле 1943 года вместе с группой товарищей меня вызвали в ЦК Компартии КФССР и поставили перед нами задачу: проникнуть на территорию оккупированного Шелтозерского района, создать подпольные партийную и комсомольскую организации, установить прочные связи с местным населением, среди которого развернуть политическую работу, направленную на срыв мероприятий, проводимых оккупационными властями, сообщать необходимые разведывательные данные Центру. [С-BLOCK]

… До нас в Шелтозере побывали связные ЦК партии республики Анна Лисицына и Мария Мелентьева, удостоенные впоследствии за мужество и отвагу звания Героя Советского Союза. В Шелтозеро был направлен и работал И. И. Зиновьев и ряд других товарищей. Однако наладить постоянную работу подполья на длительный период не удавалось. В нашу группу входили: Д. М. Горбачев — секретарь подпольного райкома партии, П. И. Удальцов — секретарь подпольного райкома Комсомола, М. Ф. Асанов — связной и я — радистка группы. Когда меня назначили радисткой, мне только-только исполнилось 19 лет.

Нас провожал Ю. В. Андропов, секретарь ЦК Комсомола нашей республики. Летели в тыл на четырех самолетах У-2. Юрий Владимирович подходил к каждой группе, стоявшей у самолета, и говорил еще раз напутственные слова".

Черненко

Константин Устинович, «самый странный правитель России », стал Генсеком в 1984 году, будучи дряхлым и больным стариком.