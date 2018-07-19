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Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке
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Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган
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