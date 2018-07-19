Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 18 июля /Синьхуа/ — Спортивная игра «Гонка Героев» прошла во Владивостоке. Участники мероприятия преодолевали полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Фотографии Синьхуа/У Ган