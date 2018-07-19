В Прикамье готовятся согласовать границы с Кировской областью и Удмуртией

Как рассказали в Кадастровой палате по Пермскому краю , летом ведомство приняло участие в обсуждении общих границ с этими регионами, а весной — с Башкирией

На сегодня в реестр недвижимости в полном объёме внесли сведения только о границе Прикамья с республикой Коми . Всего наш край граничит с пятью регионами: помимо Коми это республики Башкирия и Удмуртия, Кировская и Свердловская области.

«Общая протяжённость границ Пермского края превышает две тысячи километров. Основная трудность их точного определения заключается в сильной извилистости. Согласовав между собой линию прохождения общей границы, субъекты минимизируют количество территориальных и земельных споров. Это способствует эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулируют поступление инвестиций в местную экономику», — отмечают в Кадастровой палате по Пермскому краю.