В Прикамье готовятся согласовать границы с Кировской областью и Удмуртией 

Работы по согласованию границ региона с Кировской областью и Удмуртией ведутся в Прикамье.
Как рассказали в Кадастровой палате по Пермскому краю, летом ведомство приняло участие в обсуждении общих границ с этими регионами, а весной — с Башкирией.
На сегодня в реестр недвижимости в полном объёме внесли сведения только о границе Прикамья с республикой Коми. Всего наш край граничит с пятью регионами: помимо Коми это республики Башкирия и Удмуртия, Кировская и Свердловская области.
«Общая протяжённость границ Пермского края превышает две тысячи километров. Основная трудность их точного определения заключается в сильной извилистости. Согласовав между собой линию прохождения общей границы, субъекты минимизируют количество территориальных и земельных споров. Это способствует эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулируют поступление инвестиций в местную экономику», — отмечают в Кадастровой палате по Пермскому краю.