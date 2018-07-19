Ещё
В Прикамье готовятся согласовать границы с Кировской областью и Удмуртией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье готовятся согласовать границы с Кировской областью и Удмуртией 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Работы по согласованию границ региона с Кировской областью и Удмуртией ведутся в Прикамье.
Как рассказали в Кадастровой палате по Пермскому краю, летом ведомство приняло участие в обсуждении общих границ с этими регионами, а весной — с Башкирией.
На сегодня в реестр недвижимости в полном объёме внесли сведения только о границе Прикамья с республикой Коми. Всего наш край граничит с пятью регионами: помимо Коми это республики Башкирия и Удмуртия, Кировская и Свердловская области.
«Общая протяжённость границ Пермского края превышает две тысячи километров. Основная трудность их точного определения заключается в сильной извилистости. Согласовав между собой линию прохождения общей границы, субъекты минимизируют количество территориальных и земельных споров. Это способствует эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулируют поступление инвестиций в местную экономику», — отмечают в Кадастровой палате по Пермскому краю.
АиФ Пермь: последние новости
Что изменилось в работе Фонда капремонта с подрядчиками? Жители Соликамска сняли на видео лисёнка, вышедшего к ним во время сенокоса В Прикамье с 1 августа будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье97
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны570
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение