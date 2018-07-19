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Власти предложили бизнесу открыть доступ к данным без согласия пользователей
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Власти предложили бизнесу открыть доступ к данным без согласия пользователей 

RB.ru 1 час назад
Фото: Финмаркет
Предполагается, что бизнес сможет собирать и анализировать данные пользователей без их согласования. По словам участников группы, обсуждались и другие концепции. Так, представители Mail.Ru Group предлагали разрешать сбор и обработку данных только тем площадкам, где размещены эти данные. Третья концепция и вовсе не предусматривала изменений текущих правил.
Первый вариант, по которому не требуется согласие пользователей, поддержали 56% проголосовавших членов рабочей группы. По словам бывшего участника группы, концепцию начали обсуждать несколько месяцев назад и люди, которые не поддерживали эту идею, перестали ходить на заседания. Это могло повлиять на исход голосования.
В «Мегафоне» считают, что пользователи могут не знать, что их информацию кто-то может использовать, например, в рекламных целях. Представители Mail.Ru Group заявили, что одобренная группой концепция противоречит и интересам пользователей, и «здравому смыслу». В «Яндексе» выступили за продолжение работы над концепцией.
Авторами идеи являются «Сколково» и Double Data. Для принятия соответствующего законопроекта авторам потребуется поддержка правительства.
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