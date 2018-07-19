Ещё
Фармацевт без диплома. Как попасть в гордуму, не имея высшего образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фармацевт без диплома. Как попасть в гордуму, не имея высшего образования 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Нужен или нет депутату гордумы диплом вуза — вопрос дискуссионный. Некоторые считают, что в политике это не главное. Куда важнее чутье, способность договариваться и чуть-чуть ораторского мастерства. Подходит ли под эти критерии очередной герой нашего проекта Антон Швалёв?
Среднее общее
Антон Александрович Швалёв — человек многопрофильный, можно сказать, многостаночник. За свою жизнь он подвизался на самых, казалось бы, далёких друг от друга поприщах и везде преуспел. Ну, или почти везде.
Будущий руководитель УК и фармацевт родился в 1982 году в Свердловске, а школу заканчивал уже в Екатеринбурге. Наличие у него высшего образования до сих пор под вопросом. В его официальной биографии на сайте гордумы значится, что он «проходит обучение в Российском государственном профессионально-педагогическом университете». Но когда Швалёв баллотировался в 2013 году в гордуму VI созыва, в его документах в графе «образование» значилось «среднее (полное) общее». При этом через три года, когда он участвовал в выборах в Заксобрание, ситуация не изменилась.
Тем не менее, отсутствие диплома не помешало Антону Александровичу в нулевых работать инженером и менеджером, руководить отделами и замещать директоров на различных предприятиях столицы Урала. В 2011 году Швалёв подался в сферу ЖКХ, возглавлял УК «Шарташская» и «Чистая зелёная роща» (последняя сегодня, согласно «Картотеке» ИД «Коммерсант», находится в стадии ликвидации). Управляшки были фигурантами скандалов, связанных с переделом на рынке жилья, но не только. Например, однажды Антона Александровича после прокурорской проверки оштрафовали на 16 тысяч рублей — за неготовность домов к отопительному сезону.
На хорошей зарплате
Очень ответственную должность Швалёв занимал в ГУП СО «Фармация», которое контролирует все государственные аптеки в Свердловской области и работает по программе обеспечения льготников бесплатными лекарствами. Там он возглавлял отдел внедрения и развития. Предприятие в то время неофициально называли «кошельком партии», так как им четыре года руководила Галина Жуковская — мама депутата Свердловского Заксобрания от «СР» Андрея Жуковского. Под её началом работали эсеры Илья Лобов, Андрей Швалев и Алексей Холодарев. Все они получали хорошую зарплату.
Но к «Фармации» постоянно возникали претензии со стороны областного правительства и прокуратуры. Власти критиковали ГУП за сбои в поставке медикаментов, а надзорное ведомство неоднократно выявляло нарушения в сфере ценообразования. В 2016 году депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер обвинял представителей «Справедливой России» в том, что в регионе не хватает препаратов от гриппа. В конце концов чиновники сменили «верхушку» предприятия.
Считается, что в гордуму VI созыва Швалёва и нескольких его коллег по партии «Справедливая Россия» «протащили» финансово обеспеченные Виктор Ананьев и Александр Смолин. В гордуме депутат входит в комиссии по бюджету и местному самоуправлению. Он, как и остальные члены «СР», зарекомендовал себя верным представителем «команды области». Почти всегда неизменно голосовал за все инициативы, прямо или косвенно идущие от губернатора и правительства региона. Например, вместе с коллегами по партии он «саботировал» утверждение Евгения Ройзмана на пост мэра города. Одновременно он был замечен в том, что периодически без уважительных причин пропускал заседания думы.
По данным СМИ, Антон Швалёв — родственник депутата Александра Караваева (то ли двоюродный брат, то ли дядя). Когда последний возглавлял региональный Фонд содействия капремонту, Антон Александрович был его заместителем. Он также курирует в двух районах организацию «За Справедливое ЖКХ».
Отлаженная схема
В 2016 году господин Швалёв принял участие в выборах в Свердловское Заксобрание, и у него возникли серьёзные трения с избирательной комиссией. Её представителей «смущало», что на баннерах кандидата, развешанным на десятках домов, были указаны только «лик», имя соискателя и партийная символика, а по закону этого недостаточно. При этом сам Антон Александрович свою принадлежность к этим «изыскам» агитации наотрез отрицал.
«Наверняка, если спросить кандидата о том, откуда они взялись, он скажет, что не имеет отношения к этим баннерам, — пояснял тогда председатель горизбиркома Илья Захаров. — Это уже отлаженная схема. Плакаты висят, вокруг них начинают ходить разговоры, ими начинают интересоваться СМИ. Потом на них пожалуются, пока рассмотрят эту жалобу, пока передадут в правоохранительные органы, пока жильцов обяжут снять эти растяжки, а там уже и выборы. В итоге: баннеры все видели, а кандидат, по сути, не понесёт никакой ответственности». Так и случилось.
Тогда же Швалёв развил бурную деятельность в социальных сетях, делясь с пользователями своими добрыми делами (ранее Антон Александрович никакой любви к этой интернет-площадке не испытывал). Но ни баннеры, ни соцсети не помогли ему занять место в областном парламенте.
Доходы господина Швалёва в последнее время имеют тенденцию к снижению: в 2015 году он заработал 1,9 млн, в 2016-ом — 1,3 млн, а 2017-ом — всего 1,1 млн рублей. На семью записан также земельный участок, несколько квартир, место на парковке, а также пара автомобилей — BMW X3 и FORD FOCUS (по декларации за 2016 год).
У господина Швалёва минимальный уровень медиаактивности — 390 упоминаний в СМИ с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). В рейтинге выживаемости депутатов гордумы его позиция обозначена как слабая (2,9 балла из 5 возможных). Одно время ходили слухи, что Антона Александровича, как и его соратника по партии Илью Лобова, возьмёт в свою команду врио губернатора Омской области Александр Бурков — их бывший партийный босс. Лобова Бурков «приютил» (в качестве министра экологии), но Швалёву выпала другая карта.
На прошлой неделе были озвучены лидеры партийного списка «СР» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Ими стали депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин (в качестве «паровоза»), «специалист по капремонтам» Александр Караваев и Антон Швалёв. В отношении последнего у руководства фракции были сомнения, но его выдвижение всё же состоялось.
АиФ Урал: последние новости
Патриарх Кирилл скорректировал программу визита на Урал «Нет сил». На Урале паломники прошли крестный ход в память о Царской семье Его Святейшество. Как патриарх Кирилл благословил православный Алапаевск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье96
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны572
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Новости партнеров
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение