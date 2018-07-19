Фармацевт без диплома. Как попасть в гордуму, не имея высшего образования

Нужен или нет депутату гордумы диплом вуза — вопрос дискуссионный. Некоторые считают, что в политике это не главное. Куда важнее чутье, способность договариваться и чуть-чуть ораторского мастерства. Подходит ли под эти критерии очередной герой нашего проекта Антон Швалёв?

Среднее общее

Антон Александрович Швалёв — человек многопрофильный, можно сказать, многостаночник. За свою жизнь он подвизался на самых, казалось бы, далёких друг от друга поприщах и везде преуспел. Ну, или почти везде.

Будущий руководитель УК и фармацевт родился в 1982 году в Свердловске , а школу заканчивал уже в Екатеринбурге . Наличие у него высшего образования до сих пор под вопросом. В его официальной биографии на сайте гордумы значится, что он «проходит обучение в Российском государственном профессионально-педагогическом университете». Но когда Швалёв баллотировался в 2013 году в гордуму VI созыва, в его документах в графе «образование» значилось «среднее (полное) общее». При этом через три года, когда он участвовал в выборах в Заксобрание, ситуация не изменилась.

Тем не менее, отсутствие диплома не помешало Антону Александровичу в нулевых работать инженером и менеджером, руководить отделами и замещать директоров на различных предприятиях столицы Урала. В 2011 году Швалёв подался в сферу ЖКХ, возглавлял УК «Шарташская» и «Чистая зелёная роща» (последняя сегодня, согласно «Картотеке» ИД «Коммерсант» , находится в стадии ликвидации). Управляшки были фигурантами скандалов, связанных с переделом на рынке жилья, но не только. Например, однажды Антона Александровича после прокурорской проверки оштрафовали на 16 тысяч рублей — за неготовность домов к отопительному сезону.

На хорошей зарплате

Очень ответственную должность Швалёв занимал в ГУП СО «Фармация», которое контролирует все государственные аптеки в Свердловской области и работает по программе обеспечения льготников бесплатными лекарствами. Там он возглавлял отдел внедрения и развития. Предприятие в то время неофициально называли «кошельком партии», так как им четыре года руководила Галина Жуковская — мама депутата Свердловского Заксобрания от «СР» Андрея Жуковского. Под её началом работали эсеры Илья Лобов , Андрей Швалев и Алексей Холодарев. Все они получали хорошую зарплату.

Но к «Фармации» постоянно возникали претензии со стороны областного правительства и прокуратуры . Власти критиковали ГУП за сбои в поставке медикаментов, а надзорное ведомство неоднократно выявляло нарушения в сфере ценообразования. В 2016 году депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер обвинял представителей «Справедливой России» в том, что в регионе не хватает препаратов от гриппа. В конце концов чиновники сменили «верхушку» предприятия.

Считается, что в гордуму VI созыва Швалёва и нескольких его коллег по партии «Справедливая Россия» «протащили» финансово обеспеченные Виктор Ананьев и Александр Смолин . В гордуме депутат входит в комиссии по бюджету и местному самоуправлению. Он, как и остальные члены «СР», зарекомендовал себя верным представителем «команды области». Почти всегда неизменно голосовал за все инициативы, прямо или косвенно идущие от губернатора и правительства региона. Например, вместе с коллегами по партии он «саботировал» утверждение Евгения Ройзмана на пост мэра города. Одновременно он был замечен в том, что периодически без уважительных причин пропускал заседания думы

По данным СМИ, Антон Швалёв — родственник депутата Александра Караваева (то ли двоюродный брат, то ли дядя). Когда последний возглавлял региональный Фонд содействия капремонту, Антон Александрович был его заместителем. Он также курирует в двух районах организацию «За Справедливое ЖКХ».

Отлаженная схема

В 2016 году господин Швалёв принял участие в выборах в Свердловское Заксобрание, и у него возникли серьёзные трения с избирательной комиссией. Её представителей «смущало», что на баннерах кандидата, развешанным на десятках домов, были указаны только «лик», имя соискателя и партийная символика, а по закону этого недостаточно. При этом сам Антон Александрович свою принадлежность к этим «изыскам» агитации наотрез отрицал.

«Наверняка, если спросить кандидата о том, откуда они взялись, он скажет, что не имеет отношения к этим баннерам, — пояснял тогда председатель горизбиркома Илья Захаров . — Это уже отлаженная схема. Плакаты висят, вокруг них начинают ходить разговоры, ими начинают интересоваться СМИ. Потом на них пожалуются, пока рассмотрят эту жалобу, пока передадут в правоохранительные органы , пока жильцов обяжут снять эти растяжки, а там уже и выборы. В итоге: баннеры все видели, а кандидат, по сути, не понесёт никакой ответственности». Так и случилось.

Тогда же Швалёв развил бурную деятельность в социальных сетях, делясь с пользователями своими добрыми делами (ранее Антон Александрович никакой любви к этой интернет-площадке не испытывал). Но ни баннеры, ни соцсети не помогли ему занять место в областном парламенте.

Доходы господина Швалёва в последнее время имеют тенденцию к снижению: в 2015 году он заработал 1,9 млн, в 2016-ом — 1,3 млн, а 2017-ом — всего 1,1 млн рублей. На семью записан также земельный участок, несколько квартир, место на парковке, а также пара автомобилей — BMW X3 и FORD FOCUS (по декларации за 2016 год).

У господина Швалёва минимальный уровень медиаактивности — 390 упоминаний в СМИ с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). В рейтинге выживаемости депутатов гордумы его позиция обозначена как слабая (2,9 балла из 5 возможных). Одно время ходили слухи, что Антона Александровича, как и его соратника по партии Илью Лобова, возьмёт в свою команду врио губернатора Омской области Александр Бурков — их бывший партийный босс. Лобова Бурков «приютил» (в качестве министра экологии), но Швалёву выпала другая карта.