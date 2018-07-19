Как доказать, что пенсионер? 

В этом году вышла на пенсию, но вместо пенсионного удостоверения выдали бумажную справку о назначении пенсии. Как мне подтвердить, что как пенсионер имею право пользоваться скидками на продукты или услуги, которые объявляют предприниматели? Постоянно показывать выданную в ПФР справку?
М. Лалетина, Ужур
«Пенсионные удостоверения были отменены Федеральным законом «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 1 января 2015 года. И территориальные органы власти обязаны выполнять распоряжения правительства, — отвечает руководитель пресс-службы ОПФР по Красноярскому краю Нина Бондарева. — Многие пенсионеры уже приспособились к такому положению дел и, если нет социальной карты, предъявляют для получения скидки паспорт, СНИЛС. Некоторые даже ламинируют справку, чтобы она не пришла в негодность. Но, если это произошло, документ о назначении пенсии выдаётся бесплатно неограниченное количество раз. Получить его можно в своём районном отделении ПФР или через портал госуслуг».