Станислав Поздняков: Дзюдоисты России неплохо выглядели на ЧЕ, но главное — успех на ОИ-2020

Сборная России по дзюдо, завоевавшая бронзу первого командного смешанного чемпионата Европы в Екатеринбурге , неплохо выглядела на турнире, но главное — показать результат на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков , приехавший в Екатеринбург на соревнования, проходящие в новом олимпийском формате.

В 2017 году Международный олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В команду по регламенту войдут шесть человек от страны — три мужчины (в категориях 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и три женщины (категории 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг), плюс по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных.

Сборная России в матче за бронзу чемпионата Европы со счетом 4:0 выиграла у команды Азербайджана

"Основную и правильную оценку выступлению команды должны давать эксперты и специалисты, но по моим ощущениям российская команда выглядела неплохо, — сказал Поздняков. — Главное, чтобы она выглядела хорошо через два года, на Олимпиаде в Токио. В сентябре сборной России предстоит выступление на чемпионате мира в Баку , могу только пожелать удачи команде на этом турнире, а также удачи в завоевании олимпийских квот и хорошей подготовки к Играм".

"Любое международное спортивное событие в нашей стране всегда важно, и организация соревнований, проходящих в России, всегда заслуживает высокой оценки. Екатеринбург тому пример, — подчеркнул Поздняков. — Проведение этого турнира — большая заслуга свердловского спорта".

Следующим крупным стартом для российской команды станет чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Баку.