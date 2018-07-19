Сергея Ситникова попросили поставить памятник дяде Боре

Губернатора Костромской области попросили поставить памятник Герою Советского Союза Борису Сыромятникову, узнал KOSTROMA.TODAY. К главе региона обратился племянник фронтовика Лев Чечулин.

Он попросил Сергея Ситникова помочь в изготовлении и установке памятника, потому что предыдущий бюст уже пришел в негодность. Племянник даже нашел скульптора, который готов изготовить памятник и установить его.

По информации пресс-службы областной администрации, губернатор поставил перед своим заместителем Юрием Маковым до конца недели проработать вопрос об оказании финансовой помощи для изготовления памятника. Судя по всему, финансирование планируют найти не в бюджете, а у бизнеса.

Губернатор велел заместителю обсудить возникшую ситуацию с бизнес-сообществом Красносельского района — предприятия должны участвовать в жизни районов.

Борис Сыромятников (1910-1944) — Герой Советского Союза, командир 9-го гвардейского Краснознаменного минно-торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного флота, гвардии подполковник. Родился в селе Сидоровское (Красносельский район).