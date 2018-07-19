Как раньше лечили зубы детям: ужасы про кокаин, кузнеца и птичий помет

Читайте страшные истории о том, какими варварскими методами раньше лечили и удаляли зубы детям.

Помните Тома Сойера, который ужасно испугался перспективы удаления зуба посредством шелковой нити и горящей головни, которую добрейшая тетя Полли ткнула ему в лицо? Сейчас эта сцена кажется нам нелепой (ну кто же так удаляет зубы?!), но совсем недавно (по историческим меркам) это был, можно сказать, прогрессивный и почти научный метод.

Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru, специально для «Летидора» составила небольшой обзор медицинских ухищрений, которыми пользовались наши предки и которые ужаснут любого современного врача и родителя.

Боль, зубы и кокаин

На самом деле человечество далеко не сразу осознало, что кокаин — это сильнейший наркотик. Началось все с итальянского врача Паоло Мантегацца, который в 1859 году опубликовал свою работу, в которой объявил, что кокаин станет отличным средством против налета на языке, а также поможет отбелить зубы.

Но и это еще не все: кокаин использовали как мощное болеутоляющее практически везде и всюду, в том числе и при лечении детей.

Безумную популярность на рубеже 19-20 веков завоевали детские кокаиновые капли от зубной боли, которыми родители щедро потчевали своих отпрысков, когда у тех резались зубы.

Любой детский стоматолог сегодня испытал бы страшный шок от одной мысли про такое лечение.

А родители, видимо, для закрепления эффекта давали детям еще и кокаиновые леденцы и зубной порошок из того же вещества для местного обезболивания.

Впрочем, взрослые не отставали: публичные деятели вроде политиков или певцов использовали эти леденцы для улучшения голоса и чтобы снять усталость голосовых связок, а порошком и каплями лечили простуду, головную боль и кашель.

Кузнец и цирюльник — мастера на все руки

В деревнях на протяжении веков кузнецы пользовались особой репутацией — как люди, способные из куска металла сделать подкову, плуг или щипцы. Нередко кузнецов окружал такой же мистический ореол, как колдунов, а потому к мастерам по металлу часто обращались за излечением от хвори или порчи. В том числе и за избавлением детей от лишних зубов.

Если молочный зуб никак не хотел освобождать место для постоянного, а родители не могли справиться с ним самостоятельно, то чадо приводили на кузницу.

Кузнец, достав те же щипцы, которыми он удерживал на наковальне металлические заготовки, одним рывком избавлял ребенка от зубной проблемы. Так же он поступал со взрослым, если у него болел зуб.

Наши предки считали, что наилучший метод лечения зубов — удаление.

В городах эстафету от кузнецов приняли цирюльники.

Помимо стрижек и ухода за волосами, они, как сказали бы сейчас, оказывали фельдшерскую помощь. В том числе и вырывали зубы щипцами, и их инструмент мало отличался от кузнечного.

Причем цирюльники занимались этим довольно долго, вплоть до 19 века в маленьких провинциальных городках родители водили детей для удаления зубов не к доктору, а к цирюльнику.

Главное качество врача — это сила

Любой врач, который берется за лечение зубов, должен быть очень сильным, мускулистым и выносливым человеком. Современные девушки-стоматологи просто не подняли бы те инструменты, которыми орудовали их коллеги вплоть до начала 20 века. Да и нынешние мужчины, скорее всего, спасовали бы.

Итак, если родитель хотел все же сохранить зуб ребенка, то отправлялся к врачу, а тот брался за ручной бур или сверло.

Дети в то время обладали недюжинной храбростью и силой воли: даже на высверливание маленькой кариозной полости у доктора уходило несколько часов! Врач стирал пальцы и ладони до крови, а в рот маленькому пациенту для пущей терпеливости вставлял специальный расширитель, который не давал ему сомкнуть челюсти.

Сам бор выглядел как деревянная планка, к которой веревочной петлей крепилось вращающееся сверло.

Облегчение наступило лишь после 1864 года, когда английский врач Джордж Харрингтон изобрел бур с автоматической пружиной. Теперь кариес ребенку можно было удалить за несколько минут, но вплоть до конца 19 века это изобретение применялось врачами только в крупных городах — и то не всеми.

Птичий помет, кровопускание и сила заговоров

Именно по этой причине тетя Полли лишила Тома Сойера зуба с помощью нитки и горящей головни. Во-первых, до города с врачом еще нужно было добраться. Во-вторых, стоили их услуги недешево. А потому большинство родителей полагались на советы прабабушек и знахарей — польза от этих методов стремилась к нулю, зато и затраты были минимальны.

Для лечения применялись заговоры и заклинания, нередко весьма поэтичные.

Впрочем, для максимального эффекта магию подкрепляли действием.

Например, в Древней Месопотамии ребенку, страдающему от зубной боли, наносили на десну пасту из белены!

О том, что белена токсична, месопотамцы не догадывались. Не отставали и древние греки, которые в прямом смысле слова давали ребенку покурить белены — ее дым считался надежным обезболивающим.

Также для облегчения боли детям в ухо со стороны больного зуба клали птичий помет — воробьиный или вороний. Впрочем, нередко для исцеления от зубных болей ребенку давали… слабительное.

Или делали кровопускание, которое вообще считалось средством от всех болезней. Причем богатые люди пользовались услугами врачей, а менее состоятельные — услугами… пиявок.

Единственное изобретение древних врачей, которое надолго задержалось исключительно в советских и российских стоматологиях, — это препараты с мышьяком.

На Ближнем Востоке и в Японии еще в конце 10-11 веков использовались мышьяковые пасты для умерщвления нерва. Но сейчас вы уже не встретите такого препарата в современной детской стоматологии.

Канули в лету и щипцы «козья ножка», и птичий помет, и кокаиновые капли.

Теперь к детскому стоматологу можно идти смело, не опасаясь ни белены, ни ручного сверла из веревочки и палки!

Фото: visualrian.ru, общественное достояние

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