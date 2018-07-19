Под Уфой машиниста придавило установкой: кто ответит за травму на производстве

Чуть больше месяца назад на одной из нефтяных фирм рабочий получил серьезные травмы, Гострудинспекция провела свое расследование. Эксперты установили, что причинами несчастного случая стало нарушение технологического процесса — подкачка шины без демонтажа и то, что не был проведен инструктаж работнику при выполнении им разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.

Медики спасли мужчину

— В отношении ответственных лиц, допустивших нарушения в области охраны труда, возбуждены административные дела, — рассказали в Гострудинспекции.

Несчастный случай с 54-летним машинистом баровой установки произошел 14 июня. При проведении работ по регулировке давления заднего правого колеса произошёл срыв стопорного кольца с посадочного места.

Мужчина получил травму правой руки, левой ноги, оскольчатый перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки, а также сотрясение головного мозга. Его доставили городскую больницу Октябрьского.