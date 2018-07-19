Ещё
Под Уфой машиниста придавило установкой: кто ответит за травму на производстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Уфой машиниста придавило установкой: кто ответит за травму на производстве 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Чуть больше месяца назад на одной из нефтяных фирм рабочий получил серьезные травмы, Гострудинспекция провела свое расследование. Эксперты установили, что причинами несчастного случая стало нарушение технологического процесса — подкачка шины без демонтажа и то, что не был проведен инструктаж работнику при выполнении им разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности.
Медики спасли мужчину
— В отношении ответственных лиц, допустивших нарушения в области охраны труда, возбуждены административные дела, — рассказали в Гострудинспекции.
Несчастный случай с 54-летним машинистом баровой установки произошел 14 июня. При проведении работ по регулировке давления заднего правого колеса произошёл срыв стопорного кольца с посадочного места.
Мужчина получил травму правой руки, левой ноги, оскольчатый перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки, а также сотрясение головного мозга. Его доставили городскую больницу Октябрьского.
ufa1.ru: последние новости
«Тагира похоронят в Уфе»: проститься с известным диджеем можно будет в Москве 120 миллионов за усладу для глаз: почему в Уфе не реконструируют фонтан у ДК Химик? На проспекте Салавата Юлаева в Уфе появился «зверинец»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине150
К санкциям против РФ подключились новые страны555
Российский певец покончил с собой185
Россиян предложили увольнять по новой статье77
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы13
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение