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Вдоль проспекта Салавата Юлаева в Уфе установили фигуры животных
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Вдоль проспекта Салавата Юлаева в Уфе установили фигуры животных 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе вдоль проспекта Салавата Юлаева установили фигуры медведя, волка, льва и рыси. Как сообщает городская мэрия, при монтаже малых архитектурных форм выбраны места, где животные будут выглядеть наиболее гармонично.
— Лесных жителей мы решили установить вдоль основной транспортной магистрали столицы — проспекта Салавата Юлаева. Для этого выбрали места, где малые архитектурные формы гармонично впишутся в ландшафт. Основная цель проводимой работы — создание комфортной городской среды для уфимцев и гостей столицы, — пояснили в отделе коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района башкирской столицы.
Все фигуры сделаны из пластика и устойчивы к перепадам температур. Самая крупная из них — статуя медведя — достигает 3 метров.
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