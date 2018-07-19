На проспекте Салавата Юлаева в Уфе появился «зверинец»

Такие фигурки разместили вдоль одной из самых оживлённых уфимских магистралей На проспекте Салавата Юлаева коммунальщики установили новые декоративные фигуры. На одной из главных городских транспортных артерий появились арт-объекты четырёх зверей — медведя, рыси, льва и волка.

Как рассказали в мэрии, фигуры выполнены из пластика и устойчивых к перепадам температур материалов. Самой высокой оказалась фигура медведя — он около трёх метров в высоту. Все животные появились на въезде в Октябрьский район.

— Специально выбрали места, где малые архитектурные формы гармонично впишутся в ландшафт. Основная цель проводимой работы — создание комфортной городской среды для уфимцев и гостей столицы, — сообщили в городской администрации.