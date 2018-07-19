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На проспекте Салавата Юлаева в Уфе появился «зверинец»
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На проспекте Салавата Юлаева в Уфе появился «зверинец» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Такие фигурки разместили вдоль одной из самых оживлённых уфимских магистралей На проспекте Салавата Юлаева коммунальщики установили новые декоративные фигуры. На одной из главных городских транспортных артерий появились арт-объекты четырёх зверей — медведя, рыси, льва и волка.
Как рассказали в мэрии, фигуры выполнены из пластика и устойчивых к перепадам температур материалов. Самой высокой оказалась фигура медведя — он около трёх метров в высоту. Все животные появились на въезде в Октябрьский район.
— Специально выбрали места, где малые архитектурные формы гармонично впишутся в ландшафт. Основная цель проводимой работы — создание комфортной городской среды для уфимцев и гостей столицы, — сообщили в городской администрации.
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