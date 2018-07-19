В Удмуртии 99 котельных отключили от энергоснабжения за долги

Ижевск. Удмуртия . 99 котельных в Удмуртии отключили от энергоснабжения за доли перед энергосбытовой компанией. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на 1 июля 2018 года задолженность этих организаций составила более 59 млн рублей.

Самый большой долг у МУП «ЖКХ г. Можга » — более 17 млн рублей, и энергетики отключили 5 котельных этого предприятия.

Также серьезная задолженность — свыше 15 млн рублей — у ООО «Игринская энергетическая компания». Здесь отключили 4 котельные в Игре и селе Факел.

ООО «Завьялов-Энерго» задолжал за электроэнергию более 7 млн рублей. В результате под ограничение энергоснабжения попали 4 котельные в Завьялово.