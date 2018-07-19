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В Удмуртии 99 котельных отключили от энергоснабжения за долги
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В Удмуртии 99 котельных отключили от энергоснабжения за долги 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 99 котельных в Удмуртии отключили от энергоснабжения за доли перед энергосбытовой компанией. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», на 1 июля 2018 года задолженность этих организаций составила более 59 млн рублей.
Самый большой долг у МУП «ЖКХ г. Можга» — более 17 млн рублей, и энергетики отключили 5 котельных этого предприятия.
Также серьезная задолженность — свыше 15 млн рублей — у ООО «Игринская энергетическая компания». Здесь отключили 4 котельные в Игре и селе Факел.
ООО «Завьялов-Энерго» задолжал за электроэнергию более 7 млн рублей. В результате под ограничение энергоснабжения попали 4 котельные в Завьялово.
Обесточены 24 котельные в деревнях Бармашур, Бачумово, Байдалино, Ворца, Зюино, Озерки, Тум, в поселке Яр, в селах Дизьмино, Никольское, Укан, Пудем, Елово, эксплуатируемые ООО «ЯР ЭНЕРГО». Общий долг этой организации составил более 7 млн рублей.
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