Ещё
Минтруд составил расписание выходных на 2019 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд составил расписание выходных на 2019 год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новогодние выходные в России продлятся десять дней, следует из проекта постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году».
В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.
В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
Таким образом, россияне будут отдыхать 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 мая и 9-12 мая, 12 июня, а также 2-4 ноября.
В пояснительной записке авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимое, но и в весенне-летний период.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян163
«Газпрому» перекрывают трубу587
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня67
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак2
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение