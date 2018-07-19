Ещё
СМИ: в Мехико экстренно приземлился лайнер компании Iberia
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Мехико экстренно приземлился лайнер компании Iberia 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Airbus A340-642, принадлежащий испанской авиакомпании Iberia, совершил экстренную посадку в столице Мексики. Как сообщила в четверг на своем сайте газета El Heraldo, никто из 306 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал.
Командир лайнера, следовавшего рейсом 6402 в Мадрид, запросил разрешение на посадку через несколько минут после вылета из аэропорта имени Бенито Хуареса в Мехико. Причиной этого стали проблемы, возникшие в механизме шасси. В течение 1,5 часа самолет кружил над Мехико, вырабатывая запас горючего, а затем благополучно совершил посадку.
ТАСС: последние новости
Три страны - партнера ЕС, а также Украина и Грузия поддержали продление санкций по Крыму Сильный пожар возник на шинном заводе в Барнауле Белый дом изучает дело обвиняемой в США россиянки Марии Бутиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье96
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны572
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение