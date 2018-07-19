Дожди и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 июля

КИШИНЕВ , 19 июл — Sputnik . По данным синоптиков, в Молдове сегодня будет облачно, воздух прогреется до +22, +25 C. Метеорологи прогнозируют дожди и грозы. Геомагнитная обстановка нормальная, без заметных геомагнитных возмущений.

Ветер умеренный. Его сила достигнет 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

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В последующие дни температура воздуха существенно не изменится, до конца недели возможны осадки.

Народные приметы

В этот день старались встать пораньше и пройтись босиком по росе, поскольку считалось, что роса обладает целебными свойствами особенно 19 июля. Она придаст сил, бодрости, подарит человеку крепкое здоровье. Интересно было то, что в это день обычно варили варенье из черной смородины. Также старались 19 июля завершить все полевые работы, поскольку впереди были дожди, и важно успеть закончить все до их наступления.

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