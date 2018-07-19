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В Волгограде в выходные пройдут дожди и грозы
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В Волгограде в выходные пройдут дожди и грозы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Кратковременные дожди и грозы пройдут местами в Волгоградской области в выходные.
Как сообщает региональный ЦГМС, в субботу, 21 июля дожди ожидаются ночью и днем. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 6-11м/с. При грозах возможны порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью составит+19…+24ºС, местами до +14ºС. Днем потеплеет до +28… +33°С, местами до +35ºС.
В воскресенье день будет пасмурным. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +29ºС… +30ºС.
Отметим, что 19 и 20 июля тоже ожидаются кратковременные дожди.
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