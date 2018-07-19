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11 автобусов изменят маршрут в связи с ремонтом улицы в центре Краснодара
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11 автобусов изменят маршрут в связи с ремонтом улицы в центре Краснодара 

АиФ — Юг 16 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Из-за капитального ремонта ул. им. Тургенева на 10 дней — с 20 по 30 июля — полностью закроют движение транспорта на перекрестке ул. им. Тургенева и ул. Северной.
«Это плановое закрытие. Оно связано с дальнейшей прокладкой инженерных сетей, в том числе — заменой головного ливневого коллектора по ул. им. Тургенева — от ул. Красных Партизан в сторону ул. им. Калинина. В течение 10 дней работы будут вестись максимально быстро, чтобы к началу рабочей недели — утру понедельника, 30 июля, был восстановлен», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Сейчас по ул. Северной на данном участке действует временная схема организации дорожного движения.
Директор депарамента также добавил, что в течение 10 дней организован объезд перекрестка по участкам улиц Северной, им. Котовского, им. Калинина, им. Карла Маркса, им. Воровского, им. Володи Головатого, им. Братьев Игнатовых с последующим выездом на ул. Северную.
Кроме того, на пересечении ул. Северной и ул. им. Карла Маркса изменят направление главной дороги по основному потоку движения.
На участках с измененной схемой движения транспорта временно установят дополнительные дорожные знаки.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках, где вводятся изменения, установят дополнительные временные дорожные знаки.
На десять дней ремонта также по новой схеме будут ходить 11 маршрутов городского общественного транспорта — № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90.
Схему движения можно посмотреть здесь.
Завершить капремонт ул. им. Тургенева на участке от ул. Северной до ул. им. Гагарина планируется до 1 октября 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Напомним, с 4 по 20 августа на ремонт будет закрыт Яблоновский мост.
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