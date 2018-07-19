11 автобусов изменят маршрут в связи с ремонтом улицы в центре Краснодара

Из-за капитального ремонта ул. им. Тургенева на 10 дней — с 20 по 30 июля — полностью закроют движение транспорта на перекрестке ул. им. Тургенева и ул. Северной.

«Это плановое закрытие. Оно связано с дальнейшей прокладкой инженерных сетей, в том числе — заменой головного ливневого коллектора по ул. им. Тургенева — от ул. Красных Партизан в сторону ул. им. Калинина. В течение 10 дней работы будут вестись максимально быстро, чтобы к началу рабочей недели — утру понедельника, 30 июля, был восстановлен», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Сейчас по ул. Северной на данном участке действует временная схема организации дорожного движения.

Директор депарамента также добавил, что в течение 10 дней организован объезд перекрестка по участкам улиц Северной, им. Котовского, им. Калинина, им. Карла Маркса , им. Воровского, им. Володи Головатого, им. Братьев Игнатовых с последующим выездом на ул. Северную.

Кроме того, на пересечении ул. Северной и ул. им. Карла Маркса изменят направление главной дороги по основному потоку движения.

На участках с измененной схемой движения транспорта временно установят дополнительные дорожные знаки.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках, где вводятся изменения, установят дополнительные временные дорожные знаки.

На десять дней ремонта также по новой схеме будут ходить 11 маршрутов городского общественного транспорта — № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90.

Схему движения можно посмотреть здесь.

Завершить капремонт ул. им. Тургенева на участке от ул. Северной до ул. им. Гагарина планируется до 1 октября 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара