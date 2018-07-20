«Следите за собой!»: Алену Водонаеву осудили за критику полной американки

Всем известна позиция телезвезды Алены Водонаевой относительно людей с лишним весом, которых она, мягко говоря, недолюбливает. Ее часто критикуют за резкие высказывания в адрес полных, но она продолжает «гнуть свою линию». Новое откровение экс-участницы «Дома-2» неприятно впечатлило многих пользователей сети.

36-летняя ведущая Алена Водонаева сейчас вместе с мужем Алексеем Косинусом и сыном Богданом отдыхает за границей. Лос-Анджелес встретил ее дружелюбно и она делится с подписчиками впечатлениями от города и страны. Не секрет, что в США много полных людей, которые не желают отказываться от вредного фастфуда, чего никак не может понять теледива. Водонаева нередко позволяет себе колкости в адрес людей с лишними килограммами, но недавний ролик и вовсе разозлил общественность. Она опубликовала видео, в котором запечатлела упитанную девушку, надевшую короткую розовую юбку. По мнению Алены, это недопустимо: «Из-за этого на меня набросились активные защитники жира. Бабы, смотрите. Если вы — толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. Я в своей книге целую главу посвятила уместности в гардеробе! Как выйдет, купите и прочитайте. Не делайте из себя посмешище в публичных местах. Пожалуйста… Не надо открывать руки, если они толстые».

При этом знаменитость позволила себе оскорбление в адрес незнакомой американки, подчеркнув, что даже она не всегда позволяет себе подобные наряды. Алена не понимает, почему полные люди продолжают питаться вредной пищей и кормят ей своих детей. При этом Водонаева считает, что помогает им своими высказываниями, акцентируя внимание на необходимости сохранения здоровья. Ее «благие намерения» не оставили армию подписчиков равнодушными, они буквально набросились на женщину: «Какая тебе вообще разница?! Посмотри на себя, на свои зубы, волосы. Какое ты имеешь право вообще снимать человека исподтишка? Где твое воспитание?! Неужели тебе настолько скучно?!» «Главное, Алена, чтобы у вас все было хорошо! Следите за собой». «Правильно тебя осудили за критику полной американки, некрасиво очень с твоей стороны». «Агрессия — это странно, по-моему, самодостаточный человек так не сделает, вот и все». «Зачем ты призвала полных отказаться от мини-юбок? Пусть носят на здоровье, тебе какое дело?»