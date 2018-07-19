Алену Водонаеву раскритиковали за резкое высказывание о полных людях

Недавно Алена Водонаева прилетела на отдых в Лос-Анджелес вместе со своим мужем Алексеем и сыном от первого брака Богданом. Они сняли апартаменты в городе и все свое время проводят вместе. Алена подробно рассказывает поклонникам о том, чем они занимаются в Лос-Анджелесе. Так, наследник телеведущей Богдан приехал в США не только отдыхать, но и учиться. Каждый день мальчик занимается и готовится к школе.

Однако и о развлечениях семейство не забывает. Алена вместе с наследником посетила парк развлечений и позже выложила в Сеть видео, на котором засняла полную девушку в короткой юбке и топике. Водонаева считает, что люди с таким типом фигуры должны скрывать свои недостатки.

На телеведущую сразу же обрушилась критика за то, что она не только весьма грубо говорит о лишнем весе, но и снимает людей на камеру и выкладывает в Сеть без их ведома. Водонаева, прочитав гневные комментарии, решила и сама ответить на критику своих действий.

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«Если вы — толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. Я в своей книге целую главу посвятила уместности в гардеробе! Не делайте из себя посмешище в публичных местах. Не надо открывать руки, если они толстые. Длинный рукав — это красиво и элегантно. Что касается Америки и лишнего веса. В LA все красивые. Все на спорте. А вот в такие места, как Юниверсал Студио, съезжается вся Америка. Простые люди. 70% имеют лишний вес. Кто-то не такой тяжелый, как девушка на видео, кто-то очень тяжёлый и еле ходит, а некоторые и вовсе на специальных колясках передвигаются. Ходить не могут. И все они едят фаст фуд. Пьют колу, едят бургеры, картошку, мороженое и хотдоги», — написала в своем микроблоге Алена. Водонаева считает, что большинство людей сами виноваты в своем лишнем весе, а вовсе не страдают от различных заболеваний.