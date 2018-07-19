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Самозанятым снизят налоги
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Самозанятым снизят налоги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России могут снизить налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Такое решение приняли в Министерстве финансов РФ.
На сегодняшний день самозанятыми в России называют тех, кто получает доход, осуществляя работу, не регистрируя официально свой бизнес и не оплачивая налоги и обязательные взносы. Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в России 13 миллионов граждан работают сами на себя. А количество легализованных самозанятых граждан составляет 936 человек.
Для того, чтобы мотивировать граждан, работающих на себя, выходить из тени, в Минфине подготовили концепцию налога для самозанятых. В настоящее время документ направлен на рассмотрение в российское правительство, пишут «Известия».
В документе указано, что для самозанятых предполагается ввести следующие сборы: 2,5% с выручки для тех граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, а также при работе на основании патента. Те, кто предоставляет услуги юридическим лицам, либо сдают имущество в аренду, налог предлагается установить на уровне 4,5%. Отметим, что совсем недавно в ведомстве планировали узаконить налог в размере 3% и 6% соответственно.
Кроме того, самозанятым придется делать отчисления в страховые фонды: в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (в сумме 1,5%). Также в документе указано, что налоги и взносы будут отчисляться единым платежом ежемесячно с банковской карточки самозанятых граждан, которая будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении.
Также Минфин предлагает самозанятым на этапе вхождения в налоговый режим воспользоваться вычетом в размере 30 тысяч рублей. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы. Это позволит выйти гражданам из тени, а также более полно легализовать работу самозанятых.
Планируется, что сначала пилотный проект по налогам будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области. Здесь он будет действовать с начала 2019 года до 2020 года. Разработка и финансирование нового режима потребует 2,5 млрд рублей.
Как пишет «Русская планета», в Министерстве труда, в свою очередь, предложили освободить самозанятых граждан от заключения письменных трудовых договоров с физлицами. По словам его главы Максима Топилина, в таких отношения письменный трудовой договор нецелесообразен.
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