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В Югре ликвидируют аналоговый сигнал ТВ
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В Югре ликвидируют аналоговый сигнал ТВ 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре до конца года перестанут передавать федеральные каналы с помощью аналогового сигнала. Связано это с реализацией программы по переводу телевещания в цифровой формат.
Сегодня каналы, которые транслируются в аналоговом виде, маркируются литерой «А» рядом с логотипом. Это сделано для того, чтобы зритель мог вовремя перенастроить свой телевизор на цифровой сигнал. Или, если телеприёмник способен принимать только аналоговый сигнал, приобрести специальную приставку. Сейчас создаётся сеть эфирного вещания, которая транслирует два мультиплекса по 10 каналов каждый. После полного запуска всей цифровой сети аналоговый сигнал отключат, передает ОТРК «Югра».
«80 телевизионных станций у нас включено соответственно 10 транслирующих телевизионных программ, и еще четыре телевизионных станции включены — это в таких крупных населенных пунктах, как Нижневартовск, Сургут — РТС — «Белый Яр» — Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Они обеспечивают второй мультиплекс. К концу года завершается программа цифровизации, будут включены абсолютно все телевизионные передатчики второго и первого мультиплекса. Обеспечится вещанием практически полностью население Югры», — рассказал, заместитель главного инженера филиала «Урало-Сибирского регионального центра» РТРС Евгений Волшин.
Эфирное цифровое телевидение (ЭЦТВ) — это оптимальный вариант решения вопроса телевещания для жителей страны. ЭЦТВ предоставляет возможность смотреть от 10 до 20 цифровых каналов по всей России совершенно бесплатно. В отличие от спутниковых тарелок, ЭЦТВ не нуждается в периодической настройке и не подвержено влиянию погоды. Цифровое эфирное телевидение отличается от аналогового прекрасным качеством картинки, без характерных помех слабого ТВ сигнала.
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