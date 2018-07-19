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В Балакове рядом с вокзалом бьёт трёхметровый фонтан
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В Балакове рядом с вокзалом бьёт трёхметровый фонтан 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В городе Балаково на улице Вокзальная из трубы теплотрассы пробился фонтан. Он расположился около проезжей части у городского вокзала, его высота составляет около трёх метров. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте».
"Представляю, люди выходят с поезда, а тут…", — недоумевает один из местных жителей.
Жидкость растеклась по всей улице. Балаковцы говорят, что в этом месте данная проблема возникает стабильно каждый год. А один из сотрдуников ремонтной бригады поделился фотографиями, на которых изображено состояние труб теплотрассы.
"Вот, что внутри на ЦТП. Замена катушки со свищем, я просто в шоке. Второй день работаем. Я, честно, с таким не встречался. Ну и фланец за свой счёт покупать не собираюсь, так что как то так. Всё заварили, на сколько хватит — неизвестно", — рассказал рабочий.
Напомнин, недавно фонтан пробился также в Саратове, на въезде в город со стороны Энгельсского моста.
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