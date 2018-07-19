В Балакове рядом с вокзалом бьёт трёхметровый фонтан

В городе Балаково на улице Вокзальная из трубы теплотрассы пробился фонтан. Он расположился около проезжей части у городского вокзала, его высота составляет около трёх метров. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

"Представляю, люди выходят с поезда, а тут…", — недоумевает один из местных жителей.

Жидкость растеклась по всей улице. Балаковцы говорят, что в этом месте данная проблема возникает стабильно каждый год. А один из сотрдуников ремонтной бригады поделился фотографиями, на которых изображено состояние труб теплотрассы.

"Вот, что внутри на ЦТП. Замена катушки со свищем, я просто в шоке. Второй день работаем. Я, честно, с таким не встречался. Ну и фланец за свой счёт покупать не собираюсь, так что как то так. Всё заварили, на сколько хватит — неизвестно", — рассказал рабочий.