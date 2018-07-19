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Нижневартовскому «Алеше» исполнилось 40 лет
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Нижневартовскому «Алеше» исполнилось 40 лет 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
40 лет исполнилось Нижневартовскому «Алеше», который стал одним из символов Нижневартовска и региона. «Алеша» представляет собой памятник Покорителям Самотлора, установленный на кургане Славы в 1978 году. Прототипом образа рабочего стал бурильщик Федор Метрусенко.
На сороковую годовщину со дня открытия памятника собрались нижневартовские ветераны-комсомольцы и несколько десятков молодых людей. Ветераны рассказали молодежи, как строился город и как осваивался Самотлор.
Как сообщает ugra-news, активисты решили отметить юбилей «знаменитости» и провести викторину об истории Нижневартовска в рамках празднования 900-летия со времени упоминания Югры в русских летописях.
Интересным фактом стало то, что комсомольцы, закладывавшие «капсулу времени», завещали вскрыть ее в год столетия комсомола.
«Нынешней молодежи тоже есть что сказать потомкам. У нас есть два предложения. Во-первых, мы тоже хотим оставить свою капсулу времени, в которую заложим фотографии, тексты, рисунки. Объявим сбор от всех желающих и потом отберем лучшие. А во-вторых, давайте проведем в городе викторину, посвященную истории Нижневартовска, по аналогии с той, что была в честь 900-летия Югры», — предложил руководитель молодежного волонтерского движения Дмитрий Бокач.
Открыть «капсулу времени» из XX века пообещали в сентябре, на праздновании Дня нефтяника.
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