Министерство торговли США начало торговое расследование в отношении импорта урана в Соединенные Штаты

Вашингтон, 18 июля / Синьхуа / — Министерство торговли США в среду объявило о начале расследования в отношении зарубежных поставок урана в Соединенные Штаты на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли.

Министерство указало, что расследование было инициировано после рассмотрения обращения двух американских компаний, занимающихся добычей урановой руды, и после консультаций с теми, чьи интересы затрагивают эти поставки, а также с конгрессменами, Министерством обороны Министерством энергетики и другими партнерами правительства по сотрудничеству.

Некоторые торговые эксперты США полагают, что неоднократное применение торговых расследований на основании 232-й статьи закона, который является устаревшим инструментом торгового протекционизма, серьезно подрывает международный торговый порядок и нарушает правила Всемирной торговой организации

232-я статья Закона о расширении торговли от 1962 года позволяет Министерству торговли США проводить расследования в отношении возможного ущерба национальной безопасности США импортом определенных видов товаров. —0—