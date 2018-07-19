Министерство торговли США начало торговое расследование в отношении импорта урана в Соединенные Штаты 

Вашингтон, 18 июля /Синьхуа/ — Министерство торговли США в среду объявило о начале расследования в отношении зарубежных поставок урана в Соединенные Штаты на основании 232-й статьи Закона о расширении торговли.
Министерство указало, что расследование было инициировано после рассмотрения обращения двух американских компаний, занимающихся добычей урановой руды, и после консультаций с теми, чьи интересы затрагивают эти поставки, а также с конгрессменами, Министерством обороны, Министерством энергетики и другими партнерами правительства по сотрудничеству.
Некоторые торговые эксперты США полагают, что неоднократное применение торговых расследований на основании 232-й статьи закона, который является устаревшим инструментом торгового протекционизма, серьезно подрывает международный торговый порядок и нарушает правила Всемирной торговой организации.
232-я статья Закона о расширении торговли от 1962 года позволяет Министерству торговли США проводить расследования в отношении возможного ущерба национальной безопасности США импортом определенных видов товаров. —0—