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Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование
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Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, оправданная в убийстве мужа вдова заместителя управляющего самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова обратилась в Ленинский райсуд с иском в 10 млн рублей.
На заседании казначейство представлял Игорь Шумейко, который заявил, что просит суд полностью отказать в удовлетворении заявленных требований.
Истица не долго могла сдерживать слезы, рассказывая суду о своих душевных страданиях в течении почти шести лет, которые тянулись следствие и суды. За это время она почти год прожила за решеткой на нарах, и еще более года — под домашним арестом. Ее надолго разлучали с грудным ребенком. В средствах массовой информации постоянно обсуждались нюансы ее личной жизни, ее личная переписка. Ее не брали на работу, объясняя отказ тем, что она «слишком известная личность». Глотая комок в горле, Екатерина рассказала, как она переживала за своих родителей, которым ее уголовное преследование принесло не только огромные душевные страдания, но и ущерб деловой репутации отца, широко известного в предпринимательских кругах.
"Об этом можно долго рассказывать", — говорит истица внимательно слушающей ее судье и обращается к ответчику:" Но кто вернет мне эти шесть лет жизни, отравленные косыми взглядами людей, страхом за свое будущее и здоровье единственного ребенка?! Как это можно выразить в цифрах?!"
Непризнание исковых требований Шумейко объяснил тем, что не представлены доказательства их размера, который должен быть разумным. Что страдания ее ребенка и родителей не только ею не доказаны, но и не имеют никакого отношения к компенсации ее морального вреда. Что распространение негатива о ней не имеет никакого отношения к уголовному делу, и с иском по данному поводу нужно обращаться к СМИ. Также ответчику не понятно, почему Пузикову ужасали приговоры: «Ведь отсидеть оставалось всего пять лет, что за убийство совсем немного».
"Меня потрясла несогласованность действий государственных органов, — комментирует ситуацию адвокат истицы Андрей Карномазов. — Государство рукой прокуратуры пишет Екатерине о признании за ней права на реабилитацию путем возмещения морального вреда согласно ст. 51, 1100, 1070 ГК РФ. А рукой казначейства полностью в компенсации отказывает. Надо ли понимать, что работники Минфина вопреки закону и здравому смыслу уверены в том, что жизнь невиновного человека за колючей проволокой это никак не нарушение его прав?"
Третьим лицом по делу признана прокуратура Самарской области, чей представитель просил суд о перерыве, во время которого она ознакомится с предъявленными истцом документами. Рассмотрение иска отложено.
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