Ещё
«УРАЛКУЗ» нарастил объёмы производства в первом полугодии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«УРАЛКУЗ» нарастил объёмы производства в первом полугодии 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») по итогам первого полугодия 2018 года увеличил объём реализации металлопродукции на 43%. Отгруженные объёмы составили более 98 тыс. тонн.
«Уралкуз» продолжает наращивать выпуск железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов. Продажи осевого сортамента выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продукцию для железнодорожного транспорта «Уралкуз» выпускает с 1995 года, сегодня предприятие изготавливает серийным способом около 50 разновидностей локомотивных, моторвагонных и вагонных осей. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI.
АиФ: последние новости
В реке Миасс в черте Челябинска массово гибнет рыба Чище в 20 раз: в Аргази перестанут поступать загрязнённые стоки с Карабаша ИПэшники тоже плачут. Новые требования закона вызвали недовольство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье96
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны572
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение