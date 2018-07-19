«УРАЛКУЗ» нарастил объёмы производства в первом полугодии

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел» ) по итогам первого полугодия 2018 года увеличил объём реализации металлопродукции на 43%. Отгруженные объёмы составили более 98 тыс. тонн.

«Уралкуз» продолжает наращивать выпуск железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов. Продажи осевого сортамента выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продукцию для железнодорожного транспорта «Уралкуз» выпускает с 1995 года, сегодня предприятие изготавливает серийным способом около 50 разновидностей локомотивных, моторвагонных и вагонных осей. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI.