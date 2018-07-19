100$ от «Орла и решки» нашел москвич Онегин

Ведущие спрятали бутылку в заброшенном доме на улице Николо-Галейская, 56 в полу под сгнившими лагами.

Эфир программы вышел на телеканале «Пятница» вчера вечером, после чего началась настоящая охота за американскую наличность.

Пользователи паблика «Подслушано во Владимире» сообщают, что ливень и темнота не помешали народу от мала до велика лазать по развалинам заброшенного дома.

Но самым хитрым оказался москвич Антон Онегин, который посмотрел выпуск программы через «орбиту», т.е. по Владивостоку

В своем микроблоге Twitter он написал:

«Был на месте минут через 12 после выпуска по времени Владивостока, и уже через 2 минуты приехала следующая машина. Что там будет в 8 вечера по Москве — можно только догадываться».