100$ от «Орла и решки» нашел москвич Онегин 

Житель столицы Антон Онегин нашел во Владимире бутылку со 100 долларами США, которую спрятали, ведущие программы «Орел и решка» Сати Казанова и Клава Кока во время съемок телепередачи в нашем городе.
Ведущие спрятали бутылку в заброшенном доме на улице Николо-Галейская, 56 в полу под сгнившими лагами.
Эфир программы вышел на телеканале «Пятница» вчера вечером, после чего началась настоящая охота за американскую наличность.
Пользователи паблика «Подслушано во Владимире» сообщают, что ливень и темнота не помешали народу от мала до велика лазать по развалинам заброшенного дома.
Но самым хитрым оказался москвич Антон Онегин, который посмотрел выпуск программы через «орбиту», т.е. по Владивостоку.
В своем микроблоге Twitter он написал:
«Был на месте минут через 12 после выпуска по времени Владивостока, и уже через 2 минуты приехала следующая машина. Что там будет в 8 вечера по Москве — можно только догадываться».
Деньги программы Антон не тратит. Бутылки стоят у него в комнате в качестве сувениров. Последние 100 долларов таким же образом он нашел в Ярославле.