В ЕС пообещали США ответить на «провокации» в духе «око за око»

Таким образом он прокомментировал вводимые защитные меры в отношении импорта в ЕС отдельных категорий стальной продукции. Это сделано, чтобы нивелировать последствия от недавно введенных США пошлин на сталь.

«Мы продолжим отвечать «око за око» на те провокации, которые могут быть запущены по отношению к нам», — подчеркнул Юнкер, назвав тщетными все усилия, направленные на разъединение европейцев.

Речь идет о 23 категориях товаров из стали, они приняты в виде тарифных квот и вступят в силу в четверг, 19 июля. Пошлины в размере 25% введут только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года.

Ранее США ввели пошлины на импорт алюминия в размере 10% и стали в размере 25%. Они действуют с июня, и касаются как ЕС, так и других стран. Все пострадавшие объявили, что собираются ввести ответные меры.

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