Новак назвал объемы отгруженной с «Ямал СПГ» продукции

"В настоящий момент с проекта «Ямал СПГ» уже отгружено около трех миллионов тонн продукции", — сказал глава Минэнерго

Леонид Михельсон. 19 июля в Китае состоялась торжественная церемония встречи танкеров «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» с завода «Ямал СПГ», на которой присутствовали, в том числе, Новак и глава "Новатэка"

Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность финансирования «Ямал СПГ».

Запуск первой линии завода «Ямал СПГ» состоялся в декабре 2017 года. Всего в рамках проекта планируется запуск трех технологических линий мощностью 5,5 млн тонн каждая, а также одной дополнительной линии мощностью в один миллион тонн.