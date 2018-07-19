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Новак назвал объемы отгруженной с «Ямал СПГ» продукции
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Новак назвал объемы отгруженной с «Ямал СПГ» продукции 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
С момента запуска завода «Ямал СПГ» к текущему моменту с него было отгружено около трех млн тонн продукции. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА «Новости».
"В настоящий момент с проекта «Ямал СПГ» уже отгружено около трех миллионов тонн продукции", — сказал глава Минэнерго.
19 июля в Китае состоялась торжественная церемония встречи танкеров «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» с завода «Ямал СПГ», на которой присутствовали, в том числе, Новак и глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность финансирования «Ямал СПГ».
Запуск первой линии завода «Ямал СПГ» состоялся в декабре 2017 года. Всего в рамках проекта планируется запуск трех технологических линий мощностью 5,5 млн тонн каждая, а также одной дополнительной линии мощностью в один миллион тонн.
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